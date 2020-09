واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ‘ایران کی جانب سےکسی بھی قسم کاحملہ اور کسی بھی شکل میں برداشت نہیں کیا جائے گا’۔

غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر نےکہا کہ ایران جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی حملہ یا قتل کرنے کی منصوبہ بندی کررہا ہے جنہیں حملے کی منصوبہ بندی اور فوجیوں کے قتل کی بناپر مارا گیاتھا۔

According to press reports, Iran may be planning an assassination, or other attack, against the United States in retaliation for the killing of terrorist leader Soleimani, which was carried out for his planning a future attack, murdering U.S. Troops, and the death & suffering…

