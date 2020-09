چیئر مین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں صنعتی ترقی کا عمل تیز ہورہا ہے.

چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل (ر) عاصم سلیم باجوہ نے ٹوئٹر ہینڈل پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ رشکئی اسپیشل اکنامک زون کی ڈویلپمنٹ کےلیے معاہدے پر دستخط آج ہوں گے جبکہ معاہدے پر دستخط کی تقریب وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی.

Development Agreement Signing Ceremony for Rashakai Spec Eco Zone (SEZ) will be held today evening at PM House. China Road & bridge Const Company is the development partner with KP Govt.2nd after Faisalabad,to accelerate Industrialisation in Pakistan. #cpec #CPECMakingProgress

