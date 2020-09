سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، آرمی پر حملوں میں ملوث دہشتگردوں کا سرغنہ ساتھیوں سمیت ہلاک

راولپنڈی:سیکیورٹی فورسز نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے حالیہ دنوں میں آرمی اسکواڈ پر حملوں سمیت دیگر دہشتگردانہ کارروائیوں میں ملوث احسان اللہ سنڑے کو تین ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا۔

پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان کے مطابق احسان اللہ سنڑے خفیہ معلومات پر آپریشن کے دوران مارا گیا،احسان اللہ سنڑے کے خلاف آپریشن گھڑیوم کے علاقے شکتو میں کیا گیا

آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد کمانڈ احسان اللہ سنڑے علاقہ مکینوں کی ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کی متعدد وارداتوں میں سی ٹی ڈی پولیس کو بھی مطلوب تھا، احسان اللہ سنڑے دہشتگردی کی مختلف کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔

ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ احسان اللہ سنڑے شکتو کے علاقے میں ہونے والی حالیہ دہشتگردی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا،ان دہشتگردی کی کارروائیوں میں لیفٹنینٹ ناصر، کیپٹن صبیح اور کئی جوان شہید ہوئے۔

…numerous terrorist activities. More recently he was involved in planning and execution of terrorist attacks in Shaktu area which led to martyrdom of several soldiers & offrs including Lt Nasir (Shaheed) and Capt Sabih (Shaheed). (2/2) pic.twitter.com/lh1fnFB51o

