افغان سرحد پر کارروائیاں افسوسناک ہیں، آئی ایس پی آر

روالپنڈی:پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر پر تشدد کارروائیاں بڑھنا افسوسناک ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے آئی ایس پی آر نے کہاکہ افغان سرحد پرکارروائیوں کا مقصد افغان امن عمل کو نقصان پہنچانا ہے۔

Unfortunate rise in violent incidents on both sides of Pak-Afghan Border is meant to derail Afghanistan Peace Process. #Pakistan earnestly believes that both countries deserve peace and progress. Together we will defeat all spoilers.

