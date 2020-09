سعودی عرب پردبائو

متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرلیا ہے اور بحرین نے بھی اسرائیلی طیاروں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کو تسلیم کرلینے سے کسی بھی دوسری خلیجی ریاست کے مقابلے میں سعودی عرب پر زیادہ دباؤ ہے۔ وہ اس وقت ہاٹ سیٹ میں ہے۔ اُس کے لیے لازم ہوگیا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کرے جو اُس کی پوری سوچ کو ظاہر کرے۔ سعودی عرب مکۂ مکرمہ اور مدینۂ منورہ کا حامل ہونے کی رعایت سے عالم ِ اسلام کا غیر اعلانیہ قائد ہے۔ مسلم دنیا بیش تر معاملات میں راہ نمائی کے لیے سعودی قیادت کی طرف دیکھتی ہے۔

متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے اور اشتراکِ عمل کو حقیقی شکل دینے کا معاہدہ اس دعوے کے تابوت میں ایک اور کیل کے مترادف ہے کہ تمام مسلم ممالک جسدِ واحد کے مانند ہیں اور عالمگیر اخوّت یا عرب اتحاد نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ ایک زمانے سے یہ تصور ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ اقوامِ عالم نسلی یا مذہبی ہم آہنگی کی بنیاد پر جغرافیائی و معاشی مفادات کا تعین کرتی ہیں اور اِسی بنیاد پر اُن کے درمیان خیرسگالی و بھائی چارگی پائی جاتی ہے۔ یہ تصور کس حد تک غیر متعلق ہے یہ فی زمانہ بہت سے ممالک کے سفارتی تعلقات کی نوعیت سے خوب مترشّح ہوتا ہے۔

متحدہ عرب امارات و اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام مسلم دنیا کے اخوت کے تصور کو نقصان پہنچانے والی واحد حقیقت نہیں۔ اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن کے ذریعے مسلم دنیا کا اختلاف اور مفادات کے حوالے انفرادی نوعیت کے خیالات سامنے آتے رہتے ہیں۔ دوسرے بہت سے اختلافی امور کے ساتھ ساتھ (مقبوضہ) جموں و کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات بھی اس کی ایک واضح مثال ہیں۔ معاملہ یہیں تک نہیں رُکتا۔ خلیجی ریاستوں کے درمیان مختلف علاقائی و عالمی امور اور ترکی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی بہت سے معاملات پر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ترکی نے بعض مواقع پر قدرے واضح اور دو ٹوک نوعیت کا موقف اپنانے سے گریز نہیں کیا۔ جموں و کشمیر میں بھارتی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملائیشیا کے لیڈر مہاتر محمد نے تجارتی مفادات کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کیا۔

ایک اہم سوال یہ ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کو اس وقت سفارتی تعلقات قائم کرنے اور دوستی و مفاہمت کا معاہدہ کرنے کی کیوں سُوجھی۔ سیاسی امور پر گہری نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کا ایک بنیادی سبب تو امریکا کے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کے منتخب ہو جانے کا امکان ہے۔ امریکی ڈیموکریٹس ایران سے خوشگوار تعلقات استوار کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت خطے میں ایران کی پوزیشن مستحکم ہو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کرنے سے متحدہ عرب امارات خطے میں امریکا کے سب سے مضبوط اور قابلِ اعتماد پارٹنر کی حیثیت سے ابھرا ہے۔ امریکا اور یورپ کی نظر میں زیادہ وقعت پاکر یو اے ای خطے میں کسی حد تک قائدانہ حیثیت یقینی بنانے کا خواہش مند ہے۔

اسرائیل کے لیے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کُھل کر اور ڈٹ کر کہہ سکیں گے کہ فلسطینیوں کے حوالے سے اسرائیل کی سخت گیری پر مبنی پالیسی عرب دنیا سے بہتر تعلقات کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔

متحدہ عرب امارات جیسی اہم علاقائی ریاست کا اسرائیل کو تسلیم کرنا اس امر کا غماز ہے کہ عرب اتحاد یا عالمگیر اسلامی اتحاد کا تصور محض دعووں اور بڑھکوں تک محدود ہے۔ مسلم اُمّہ کا تصور مختلف مواقع مسلم حکمرانوں کی جانب سے اپنے اپنے مفادات کے تابع رہنے سے دُھندلا جاتا ہے۔ ایسے میں یہ بات کسی بھی اعتبار سے حیرت انگیز نہیں کہ جب یو اے ای اور اسرائیل کے حکمران امریکا کی سرپرستی میں اپنے اپنے بیانات یا اعلامیوں کو حتمی شکل دے رہے تھے تب (مقبوضہ) جموں و کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور سعودی عرب شدید اختلافات کا شکار تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جموں و کشمیر کے مسئلے پر شدید اختلافات 5 اگست 2019 کے بعد ابھرے جب بھارت نے جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرکے اُسے بھارت کا باضابطہ حصہ بنانے کی طرف پیش رفت کا آغاز کیا۔ تب سے اب تک جموں و کشمیر میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ جموں و کشمیر کے مسئلے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے مضبوط مسلم ممالک نے اختلافِ رائے کا اظہار کرکے بھارت سے معاشی اور عسکری مفادات کو داؤ پر لگانے سے گریز کیا ہے۔ اس صورتِ حال نے پاکستان کو بہت حد تک تنہا کردیا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے روایتی حلیف پاکستان کا ساتھ دینے کے بجائے (مقبوضہ) جموں و کشمیر کے معاملات کے ابھرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو سراہنے کا سلسلہ شروع ہوا۔

پاکستان چاہتا تھا کہ سعودی عرب کی سرپرستی میں قائم اسلامی کانفرنس کی تنظیم (او آئی سی) جموں و کشمیر کی صورتِ حال پر ہنگامی اجلاس منعقد کرے۔ سعودی عرب نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو پاکستان نے سعودی عرب پر اُس جگہ وار کیا جہاں سے اُسے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ سفارتی محاذ پر حیرت انگیز پلٹا کھاتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے او آئی سی کے دائرۂ کار سے باہر اسلامی سربراہ کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا۔

مسلم دنیا میں مذہبی بنیاد پر نرم قوت کے حصول کی سعودی خواہش اور عالم ِ اسلام کی قیادت کو پاکستان نے ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں منعقدہ مسلم سربراہ کانفرنس کے آٹھ ماہ بعد نشانہ بنایا ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت سے پاکستان نے سعودی دباؤ پر، گریز کیا تھا۔ اس کانفرنس کا اہتمام سعودی عرب کے ناقدین نے کیا تھا جن میں ترکی، ایران اور قطر نمایاں تھے۔ سعودی عرب کو یہ خوف لاحق ہے کہ اُس کی قیادت کے لیے چیلنج بننے والی کوئی بھی قوت مکہ ٔ مکرمہ اور مدینہ ٔ منورہ کا نظم و نسق کسی عالمی اسلامی ادارے کے سپرد کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکتی ہے۔

اسلام کے مقدس ترین مقامات کا حامل ہونے کی بنیاد پر سعودی عرب مسلم دنیا کے لیے قائدانہ حیثیت کا حامل ہے اور اس حقیقت ہی نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کو اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور امریکا سمیت بڑی مغربی قوتوں سے تعلقات بہتر بنانے کی تحریک دی۔ یو اے ای کے ولی عہد صہیونیوں کے علاوہ مسیحی دنیا کے بڑے گروپس سے بھی مذاکرات چاہتے ہیں تاکہ امیج ’’درست‘‘ ہوسکے۔

اسرائیل کو تسلیم کرکے سفارتی و تجارتی اشتراکِ عمل کی طرف بڑھ کر متحدہ عرب امارات نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر سعودی عرب کو ہاٹ سیٹ پر بٹھادیا ہے۔ سعودی قیادت کے لیے اب اس معاملے میں کوئی واضح موقف اختیار کرکے اس کا اظہار کرنا لازم ہوگیا ہے۔ یہ پورا معاملہ قومی مفادات اور مسابقت کا ہے۔ اس کا عرب یا مسلم اتحاد سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔

theglobalist.com

Whither the Arab and the Muslim World?

By James M. Dorsey