UAE-Israel pact to be signed on Sept. 22: Report

واشنگٹن: اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے پر 22 ستمبر کو امریکی دارالحکومت میں تقریب کے دوران باضابطہ دستخط کیے جائیں گے۔

اسرائیلی خبررساں ادارے چینل 12 کی خبر کے مطابق وائٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن ہاہو اور ابوظہبی کے ولی عہد پرنس محمد بن زید النہیان شرکت کریں گے۔

اس سے قبل میڈیا رپورٹس کے مطابق عرب لیگ کے دیگر ممالک کو بھی اسرائیل تسلیم کرانے کے بعد اس تقریب میں شرکت کرانا تھی لیکن خلیجی ممالک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے عوامی دباؤ پر حکمران ناکام رہے۔

دوسری جانب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 1993 میں اسرائیل اورفلسطین کے مابین طے پانے والےاوسلو معاہدے کی سالانہ یاد یعنی 13 ستمبر کو معاہدے پر دستخط کیے جانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔

ایک اور اسلامی ملک کا فلسطینیوں سے دھوکا

متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات قائم ہونے کے بعد امریکا نے ایک اور مسلم اکثریتی ملک کویروشلم میں سفارت خانہ کھولنے اور اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے پر رضا مند کرلیا۔

وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق یو اے ای کے بعد کوسوو نے کویروشلم میں سفارت خانہ کھولنے اور اسرائیل کے سے تعلقات قائم کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے، اس حوالے سے کوسوو کے صدر اور سربیا کے سربراہ نے وائٹ ہاؤس میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی حکام موجود تھے۔

Another great day for peace with Middle East – Muslim-majority Kosovo and Israel have agreed to normalize ties and establish diplomatic relations. Well-done! More Islamic and Arab nations will follow soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020