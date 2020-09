متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات قائم ہونے کے بعد امریکا نے ایک اور مسلم اکثریتی ملک کویروشلم میں سفارت خانہ کھولنے اور اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے پر رضا مند کرلیا۔

وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق یو اے ای کے بعد کوسوو نے کویروشلم میں سفارت خانہ کھولنے اور اسرائیل کے سے تعلقات قائم کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے، اس حوالے سے کوسوو کے صدر اور سربیا کے سربراہ نے وائٹ ہاؤس میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی حکام موجود تھے۔

Another great day for peace with Middle East – Muslim-majority Kosovo and Israel have agreed to normalize ties and establish diplomatic relations. Well-done! More Islamic and Arab nations will follow soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020