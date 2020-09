امریکی یہودیوں کا یواے ای میں دفتر کھولنے کا اعلان

امریکی یہودیوں نے متحدہ عرب امارات میں کمیونٹی دفتر کھولنے کا اعلان کردیا۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کسی بھی عرب ملک میں پہلا یہودی مرکز ہوگا جو کہ یو اے ای میں کھولا جارہا ہے۔

اپنے آفیشل سوشل میڈیا اکاونٹ پر اعلان کرتے ہوئے امریکن جوئش کمیٹی (اے جے سی) نے کہا کہ رواں سال کے آخر تک دفتر کھولنے کا منصوبہ ہے۔

Shukran, @UAEEmbassyUS!

We value your friendship and look forward to working with the UAE to advance our shared vision for Arab-Israeli reconciliation and broader regional peace. https://t.co/WeL811ggS3

— American Jewish Committee (@AJCGlobal) September 2, 2020