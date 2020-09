اسلام آباد: وزیراعظم عمران خان نے وزارت داخلہ کو انسداد تشدد بل کو قومی اسمبلی میں جلد پیش کرنے کی ہدایت کردی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں وزارت داخلہ سے کہا ہے کہ انسداد تشدد بل کو قومی اسمبلی میں جلد پیش کریں۔

وزیراعظم نے کہا کہ مہذب جمہوری معاشرے میں تشدد ناقابل قبول ہے جبکہ تشدد ہمارے آئین اور اسلام کی روح کے بھی منافی ہے۔

I have asked Interior Ministry to expedite tabling our anti torture bill in National Assembly. Torture is unacceptable in a civilised democratic society & goes against the spirit of Islam, our constitution & our international legal commitments.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 3, 2020