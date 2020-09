بھارت کی جانب سے ایپس پر پابندی، چینی کا ردعمل آگیا

بیجنگ: بھارت کی جانب سے 118 چینی موبائل ایپس پر پابندی عائد کرنے پر چین نے شدید ردعمل کا اظہار کردیا۔

غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ترجمان چینی دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں بھارت کی جانب سے 118 چینی ایپس پر پابندی عائد کرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔

چین نے کہا کہ بھارت قومی سلامتی کے نام پر چینی کمپنیوں پر امتیازی پابندیاں لگا رہا ہے، بھارت فوری طور پر اپنی غلطیاں سدھارے۔

گزشتہ روز بھارتی حکومت نے ملک بھر میں 118 چینی موبائل ایپس پر سیکیورٹی خطرات کے باعث پابندی عائد کردی تھی۔

بھارتی وزیر ٹیکنالوجی نے الزام عائد کیا تھا کہ پابندی میں شامل موبائل ایپس صارفین کی ذاتی معلومات اور دیگر ڈیٹا مشکوک انداز میں چینی حکومت کے ساتھ شیئر کررہی ہیں۔

Government blocks 118 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, Defence of India, Security of State and Public Order: Govt of India

PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, PUBG MOBILE LITE, WeChat Work & WeChat reading are among the banned mobile apps. pic.twitter.com/VWrg3WUnO8

— ANI (@ANI) September 2, 2020