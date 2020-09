عاصم سلیم باجوہ نے لگنے والے الزامات کی تردید کردی

اسلام آباد :چیئرمین سی پی اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ اپنے خلاف تمام الزامات کی سختی سے تردید کرتاہوں، ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ ملک کی خدمت کرتا رہوں گا۔

عاصم سلیم باجوہ نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردیدسماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کے ذریعے کی ہے۔

I strongly rebut the baseless allegations levelled against me and my family.Alhamdolillah another attempt to damage our reputation belied/exposed.I have and will always serve Pakistan with pride and dignity. pic.twitter.com/j185UoGhx1

— Asim Saleem Bajwa (@AsimSBajwa) September 3, 2020