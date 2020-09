وفاقی کابینہ نے بھنگ کے طبی اور صنعتی استعمال کی منظوری دیدی

اسلام آباد:وزیرسائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے بھنگ کے طبی اور صنعتی استعمال کے لیے پہلے لائسنس کی منظوری دے دی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں فواد چوہدری نے کہا کہ پہلا لائسنس وزارت سائنس و ٹیکنالوجی اور پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ (پی سی ایس آئی آر) کو جاری کیا گیا۔

وفاقی وزیر سائنس و ٹینالوجی کا مزید کہنا ہے کہ یہ تاریخی فیصلہ پاکستان کو یو ایس ڈالرز سی بی ڈی مارکیٹ میں جگہ دے گا۔

Cabinet has approved first License for @MinistryofST and PCSIR for industrial and medical use of Hemp, landmark decision ll place Pakistan in billions of USD CBD market…..

