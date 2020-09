اسلام آباد: وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ فرقہ واریت پھیلانے والے شرپسندوں کے گروہ سے اب میں نہایت سختی سے نمٹوں گا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یومِ عاشور کے موقع پر ملک میں امن و احترام ملحوظِ خاطر رکھنے پر میں اپنی پوری قوم کا مشکور ہوں۔

I want to thank our nation for the peaceful observing of Ashura in the country. However, unfortunately, information has come to me of elements who tried to ignite flames of sectarianism on this occasion and I will be taking very tough action against them.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 31, 2020