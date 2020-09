پاکستان کا یوٹیوب سے فحش اور نفرت انگیز مواد فوری ہٹانے کا مطالبہ

پاکستان نے ویڈیو شیئرنگ کی سب سے بڑی ویب سائٹ یوٹیوب سے فحش مواد فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کردیا۔

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی( پی ٹی اے) نے یوٹیوب کے حکام سے رابطہ کیا اورفحش مواد فوری ہٹانے کے لیے اقدامات پر زور دیا۔

پی ٹی اے حکام نے مطالبہ کیا کہ یوٹیوب اپنے پلیٹ فارم سے ہر قسم کا غیر اخلاقی، فحش اور نفرت آمیز مواد ہٹائے ، حکام نے کہا کہ فحاشی و عریانی اور نفرت انگیز تقاریر بھی یوٹیوب سے ہٹائی جائیں۔

Press Release: PTA has asked video-sharing platform YouTube to immediately block vulgar, indecent, immoral, nude and hate speech content for viewing in Pakistan. pic.twitter.com/luZWrrsOnM

— PTA (@PTAofficialpk) August 27, 2020