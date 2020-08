صوبائی پبلک اکاوئنٹس کمیٹی فعال ، بلدیاتی اداروں میں خلاف قانونی کارروائیوں کا نوٹس

Tweet on Twitter

صوبائی پبلک اکاوئنٹس کمیٹی نے بلدیاتی اداروں میں خلاف قانون بھرتیوں ، ترقی وں اور تقرریوں کا نوٹس لے لیا



کراچی ( رپورٹ : محمد انور ) سندھ اسمبلی کی پبلک ایڈ کمیٹی کے حکم پر حکومت سندھ نے صوبے کی تمام ٹاؤن کمیٹیز ، میونسپل کمیٹیز اور ڈسٹرکٹ کونسل سے تمام بھرتیوں ، ترقیوں اور تبادلے و تعیناتی کا ریکارڈ 3 دن میں طلب کیا ہے ۔ محکمہ بلدیات کے سیکش آفیسر یاسر علی باوا کے دستخط سے 28 اگست کو جاری کیے گئے خط میں تمام متعلقہ بلدیاتی کونسلوں کو ہدایت کی ہے صوبائی پبلک اکاوئنٹس کمیٹی نے مختلف بلدیاتی اداروں میں خلاف قانون بھرتیوں ترقیوں اور خلاف ضابطہ تقرریوں کا نوٹس لیا ہے ۔ ان بلدیاتی اداروں میں ڈسٹرکٹ کونسل کراچی اور پانچ ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز بھی شامل ہیں جن کے بارے میں خلاف قانون کارروائیاں کیے جانے کی شکایات ہین ۔ ان شکایات پر پہلے ہی سے صوبائی محکمہ اینٹی کرپشن کارروائی شروع کرچکا ہے ۔ #

