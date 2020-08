چیئرمین سی پیک اتھارٹی جنرل (ر)عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ سی پیک سے متعلق ملازمتیں اوراقدامات سرکاری ویب سائٹ پرپوسٹ کیے جائیں گے۔

چیئرمین سی پیک اتھارٹی جنرل (ر)عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پراپنے پیغام میں کہا ہے کہ سی پیک میں روزگار سے متعلق اشتہارات ویب سائٹ پر لگائے جائیں گے۔

Recently noticed attempts to subvert #CPEC by lies&propaganda stories about various aspects and individuals.Plz ignore all fake news/stories regarding jobs, projects/individuals.All job ads will be posted on our website/official Accts https://t.co/Wopjwvzc5s #CPECMakingProgress

