سی پیک پر کام کی رفتار تیز ہونے پر چینی سفیر پاکستان کے مشکور

چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ چینی سفیر نے سی پیک منصوبوں پر تیزی سے جاری کام پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق چینی سفیریاؤجنگ کاسی پیک اتھارٹی کادورہ کیا چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ سے ملاقات کی۔

Chinese Ambassador HE Yao Jing visited CPEC Authority. On behalf of Chinese Govt,he paid gratitude to Pak Govt for an accelerated momentum&greater focus on #CPEC.Reaffirmed commitment to add value to CPEC&bring dividends to the people of two countries. #CPEC #CPECMakingProgress pic.twitter.com/GkkXOkXtcQ

— Asim Saleem Bajwa (@AsimSBajwa) August 22, 2020