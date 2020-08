کراچی: کم عمری میں نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والے پاک فضائیہ کے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا آج 49 واں یوم شہادت منایا جارہا ہے۔

پاک فضائیہ کے جانباز پائلٹ راشد منہاس 17 فروری 1951ء کو کراچی میں پیدا ہوئے، اگست 1971ء میں پائلٹ آفیسر بنے اور وہ 20 اگست1971ء کو اپنی پہلی سولو فلائٹ پر روانہ ہو رہے تھے کہ اچانک ان کے انسٹرکٹر مطیع الرحمان طیارے کو رن وے پر روک کر سوار ہوگئے اور جہاز کا رخ دشمن ملک بھارت کی جانب موڑ دیا۔

راشدر منہاس نے وطن پرجان قربان کرتے ہوئے دشمن کی اس سازش کو ناکام بنادیا اور جہاز کا رخ زمین کی جانب کردیا اور جام شہادت نوش کیا۔

پاکستان میں نشانِ حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید راشد منہاس کراچی کے فوجی قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔

Today we remember supreme sacrifice of Pilot officer Rashid Minhas Shaheed (Nishan-e -Haider) in the line of duty. Pilot officer Rashid Minhas lived up to great traditions of Pakistan Air Force serving the motherland.#OurMartyrsOurHeroes

