زرتاج گُل ایک بار پھر سوشل میڈیا صارفین کے نشانے پر

وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گُل ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا صارفین کے نشانے پر آگئیں۔

زرتاج گُل نے نجی ٹی وی کے ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ (ن) کے جاوید لطیف سے کہا کہ ضیاءالحق نے مسلم لیگ (ن) بنائی تھی جن کا آج “یومِ پیدائش” ہے، میں ن لیگ کو مبارک باد دیتی ہوں۔

زرتاج گُل کے اس بیان پر سندھ حکومت کے ترجمان مریضیٰ وہاب نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ خدا کا نام لیں، آج ضیاء الحق کا یومِ پیدائش نہیں یومِ وفات ہے۔

ٹوئٹر پر ٹاک شو کی ویڈیو ٹوئٹ کرتے ہوئے ایک صارف نے کہا کہ کووڈ-19 کے نقات کے بعد زرتاج گُل کی ایک اور تحقیق آگئی۔

