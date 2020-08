ترک خاتون اول سے عامر خان کی ملاقات، تصاویر وائرل

ترک خاتون اول آمینہ اردوگان سے بھارتی سپراسٹار عامر خان نے ملاقات کی جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔

بھارتی اداکار اپنی نئی فلم کی عکس بندی کے لیے ترکی میں موجود ہیں اور اس سلسلے میں ترک حکومت اور ادارہ ثقافت و سیاحت ان کی معاونت کر رہی ہے۔

اپنے دورے کے دوران عامر خان کی ترک خاتون اول سے ملاقات ہوئی جو کافی دیر تک جاری رہی۔ون آن ون ملاقات کی تصاویر خون خاتون اول نے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔

I had the great pleasure of meeting @aamir_khan, the world-renowned Indian actor, filmmaker, and director, in Istanbul. I was happy to learn that Aamir decided to wrap up the shooting of his latest movie ‘Laal Singh Chaddha’ in different parts of Turkey. I look forward to it! pic.twitter.com/3rSCMmAOMW

