ناقص تعمیر شدہ اسلام آباد ائیرپورٹ کی سیلنگ بارش کے باعث گر گئی

اسلام آباد انٹرنیشنل ائیرپورٹ کی ناقص تعمیرات کا ثبوت ایک بار پھر سامنے آ گیا۔

تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ائیرپورٹ کے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ڈیپارچر کی چھت کی سیلنگ گرنے کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔

فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ سیلنگ گرتے ہی بارش کا پانی بھی لاؤنجز میں داخل ہو گیا ہے۔

خیال رہے کہ اس سے پہلے بھی متعدد مواقع پر بارشوں کا پانی نیو اسلام آباد ائیرپورٹ میں داخل ہوتا رہا ہے۔

#Islamabad Airport: The contractor, engineer, officers of executing agency need to be preceded against and black listed pic.twitter.com/Kjkl3H6FMa

— Khaleeq Kiani (@KhaleeqKiani) August 16, 2020