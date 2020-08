بلیو اکانومی پالیسی سے زرمبادلہ کی بچت ہوگی: وزیراعظم عمران خان

اسلام آباد: وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بلیو اکانومی پالیسی فارن ایکس چینج بچانے کے لیے بھی مدد کرے گی۔

وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ جہاز رانی کی پالیسی پر وزارت میری ٹائم کو مبارکباد دیتا ہوں، پالیسی ہمارے شعبہ جہاز رانی کو پھر سے زندگی دے گی۔

عمران خان نے کہا کہ پالیسی سے قیمتی زرمبادلہ کی بچت ہوگی، روزگار کے مواقع نکلیں گے۔

انہوں نے کہا کہ یقین دلاتے ہیں جہاز رانی کی پوری صلاحیت بروئے کار لائیں گے۔

I congratulate @MaritimeGovPK for finalising a new & dynamic #BlueEconomy policy to revitalise our shipping sector, saving Pak valuable ForEX & creating more employment opportunities for our seafarers. We will ensure Pakistan fulfills its enormous maritime potential.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 15, 2020