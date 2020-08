راولپنڈی: ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ یوم شہدا پولیس پر شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

ترجمان پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یوم شہدا پولیس کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کسی بھی بحران میں صف اول کا کردارادا کرتی ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پولیس مشکل کے وقت میں فخر کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دیتی ہے۔

On Police Martyrs Day, tribute to martyrs of Pakistan Police. In the line of duty, they have been the 1st responders to every cry for help and answered every call with purpose and pride.

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 4, 2020