اسلام آباد: آئی ایس پی آر نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں پر بھارتی ظلم وجبر کے حوالے سے نیا گانا جاری کردیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے 5 اگست 2019 کی مناسبت سے نیا گانا جاری کردیا،گانے کا ٹائٹل ہے “جا چھوڑ دے میری وادی” ہے۔

آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ گانے کی خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار ایک کشمیری نے کسی بھی گانے کا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔

A tribute to the brave people of Kashmir and their relentless struggle for Freedom.

link: https://t.co/LjahOSrEvx#KashmirSeigeDay#YoumeIstehsal

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 2, 2020