پاکستان کے معروف ”چاچا کرکٹ“ نے دورہ انگلینڈ پر موجود قومی ٹیم کیلیے پیغام جاری کردیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے بحثیت چیٸرلیڈر دنیا بھر میں نماٸندگی کرنے والے ”چاچا کرکٹ“ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ تقریبا 500 میچوں میں ملکی اور غیر ملکی ایونٹس میں قومی کھلاڑیوں کی حوصلہ آفزاٸی کی۔

