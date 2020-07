وزیراعظم کی معاون خصوصی تانیہ ایدروس مستعفی

وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ایدروس نے عہد ے استعفیٰ دے دیا۔

ٹوئٹر پر مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ایدروس نے کہا کہ میری دہری شہریت کے باعث ریاست پر تنقید کی جارہی ہے جس سے ڈیجیٹل پاکستان کا مقصد ماند پڑ رہا ہے۔

Criticism levied towards the state as a consequence of my citizenship status is clouding the purpose of Digital Pakistan. In the greater public interest, I have submitted my resignation from the SAPM role. I will continue to serve my country and the PM’s vision to my best ability pic.twitter.com/BWBvBvO6uz

