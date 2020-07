وزیراعظم کے معاون خصوصی ظفر مرزا نے استعفیٰ دے دیا

اسلام آباد: وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہوگئے۔

ڈاکٹر ظفر مرزا نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے وزیراعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔

ظفر مرزا نے کہا کہ وہ عمران خان کی خصوصی دعوت پر عالمی ادارہ صحت کی ملازمت چھوڑ کے پاکستان آئے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے ایمانداری سے کام کیا اور پاکستان کے لیے کام کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔

ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ میں مطمئن ہوں کہ میں ایسے وقت پر رخصت ہو رہا ہوں جب کورونا وائرس کی شدت میں کمی آئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ معاونین پر تنقید کے باعث مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، پاکستان کے عوام بہتر صحت کی سہولیات کے مستحق ہیں، میں نے اس مقصد کے لیے خلوص کے ساتھ کام کیا ہے۔

ظفر مرزا نے کہا کہ ان شاء اللہ پاکستان مضبوط صحت کے نظام کے تحت کورونا کی وبا پر قابو پالے گا۔

Due to ongoing negative discussion about the role of SAPMs & criticism on the gov, I choose to resign. Pakistani people deserve a better health care. I have worked sincerely to contribute to this cause. 🇵🇰 will Inshallah emerge out of COVID-19 with a stronger hlth care system.

— Zafar Mirza (@zfrmrza) July 29, 2020