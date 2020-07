چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ مانسہرہ-تھاکوٹ ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔

عاصم سلیم باجوہ نے ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ دو رویہ شاہراہ 80 کلو میٹر طویل ہے، مانسہرہ-تھاکوٹ ایکسپریس وے پر 136 ارب روپے کی لاگت آئی۔

چیئرمین سی پیک نے کہا کہ ایکسپریس وے پر ہائی وے پولیس اور ٹول اسٹاف تعینات کردیے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبے کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔

Here you go:80 KMs Two way Mansehra-Thakot Expressway opened for https://t.co/0jbP1Ok2ha is extension of 40 KM Havelian-Mansehra 4 lane Motorway.Cost- Rs 136 billion.Highway police &toll staff deployed #cpec#CPECMakingProgress #pakistanmakingprogress pic.twitter.com/xLASIZ3CL4

— Asim Saleem Bajwa (@AsimSBajwa) July 28, 2020