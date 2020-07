کسی بھی اشتعال انگیز ی کا بھر پور جواب دیا جائے گا، آرمی چیف

روالپنڈی:آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی اشتعال انگیز ی کا بھر پور جواب دیا جائے گا، ہماری آپریشنل تیاریاں قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔

پاک فوج کی ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف نے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ کیا، جہاں جنرل قمرجاوید باجوہ نے الخالد ٹینک آرمڈ کور کے حوالے کرنے کی تقریب میں شرکت کرکے انڈسٹری میں بہترین دفاعی سامان بنانے کو سراہا۔

#COAS visited Heavy Industries Taxila (HIT) today. COAS was chief guest at the handing over ceremony of Tank Al Khalid-1 to Armoured Corps Regiment. Tank Al Khalid-1 is joint venture with friendly countries China and Ukraine. During the ceremony Tank Al Khalid-1 displayed (1/5) pic.twitter.com/3mbqQ5qwxF

تقریب میں الخالد (ون ) ٹینک کوآرمڈ کور رجمنٹ کے حوالے کردیا گیا، الخالد (ون)ٹینک پاکستان کا مین بیٹل ٹینک ہے، آرمڈ کوررجمنٹ نے دمشن کے خلاف ہمیشہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔

…COAS said that our defence preparation and operational readiness is to ensure peace within and peace without. However, if provoked, we shall respond and respond with all our might. (5/5)

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) July 28, 2020