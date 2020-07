یوفون نے دو ایفی ایوارڈ زاپنے نام کرلیے

Tweet on Twitter

کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستانی ٹیلی کام برانڈ یوفون نے 2ایفی ایوارڈز جیت کر ایک اور اہم سنگ میل عبور کرلیا۔ یوفون نے بیسٹ ان انٹرنیٹ اینڈ ٹیلی کام (Best in Internet and Telecom) کٹیگری میں اپنے سپرکارڈ کیمپین بجٹ بامقابلہ بے فکر ی کے لیے گولڈ ایوارڈ جیت لیا ہے۔ یوفون کی بجٹ بامقابلہ بے فکری کیمپین میں یہ اجاگر کیا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باوجود یوفون نے اپنے سپرکارڈ کی مستحکم قیمت برقرار رکھی۔ ایفی ایوارڈز ملک کے بڑے ایوارڈز میں سے ایک ہے جس میں مارکیٹنگ کمیونکیشنز کے شعبے کی انتہائی نمایاں کامیابیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔