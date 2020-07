کراچی: سابق قومی کپتان وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ بارش میں ڈوبے کراچی کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سابق قومی کپتان وسیم اکرم نے گزشتہ روز کراچی میں ہونے والی تیز بارش کے باعث شہر کی حالت کو دیکھ کر اپنے پیغام میں کہا کہ شہر قائد کی حالت اور متاثرین کی بیچارگی کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔

وسیم اکرم نے کہا کہ کراچی کو ایک بار پھر ڈوبا دیکھ کر کوئی حیرت نہیں ہوئی، بارش میں ڈوبے شہر کی حالت ہمیں نیند سے جگانے کی گھنٹی ہے؟

وسیم اکرم کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں نکاسی آب حل طلب مسئلہ ہے اور اسی لیے ہمیں اپنے خوبصورت شہر کو دوبارہ ٹھیک کرنا ہوگا۔

Seeing the footage of Karachi underwater and my heart goes out to all affected. I can’t say I’m not surprised that this has happened yet again. A wake up call? No it’s a problem that needs to be addressed period! We need to fix our beautiful city

— Wasim Akram (@wasimakramlive) July 26, 2020