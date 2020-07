اسلام آباد: وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ حکومت کے تعمیراتی منصوبے سے عوام کے اپنے گھر کا خواب پوار ہوسکے گا۔

شبلی فراز نے ٹوئٹر کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا بڑا تعمیراتی منصوبہ حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا۔

وزیر اطلاعات نے کہا کہ تعمیراتی منصوبے سے عوام کے اپنے گھر کا خواب پورا ہوسکے جب کہ تعمیراتی شعبے کو مختلف مراعات سے سہولتیں دی گئی ہیں تاکہ معیشت کا پہیہ تیز گھومے اور روزگار پیدا ہو۔

First time ever a massive construction project , Naya Pakistan Housing initiative,unleashed by the government to enable affordable housing & facilitate construction industry through different incentives.This initiative will also kickstart economy & create jobs.

