پاک فوج نے بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا

راولپنڈی: پاک فوج نے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کےقریب ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بھارتی جاسوس ڈرون پانڈو سیکٹرمیں 200 میٹرتک پاکستان کی حدود میں داخل ہوگیا تھا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق رواں سال سرحدی خلاف ورزی پر پاک فوج کے ہاتھوں نشانہ بننے والا یہ دسواں ڈرون ہے۔

#PakistanArmy troops shot down an Indian spying #quadcopter in Pandu Sector along LOC.

The quadcopter had intruded 200 meters on Pakistan’s side of the #LOC. This is 10th Indian quadcopter shot down by Pakistan Army this year. pic.twitter.com/pJQTau4HVl

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) July 26, 2020