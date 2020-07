چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ قومی ترقیاتی کونسل کے اجلاس میں بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں پرکام کی رفتار تیز کرنے سے متعلق ہدایات سود مند ہونگی۔

A significant decision to fast track development projects in South Balochistan including Gwadar to uplift socio economics of the area. PM chaired National Development Council(NDC)mtng,attended by COAS,members of the federal cabinet,CM Balochistan,DG ISI #pakistanmakingprogress

