متحدہ عرب امارات نے اپنے پہلے مشن “ہوپ پروب” کو مریخ کیلئے روانہ کردیا۔

گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق جاپانی خلائی مرکز سے مریخ مشن ’ہوپ پروب‘ کو بھیجا گیا، یواےای کی خلائی ایجنسی اورمحمدبن راشدخلائی مرکزدبئی نےمشن مریخ کی تیاریاں مکمل کیں جبکہ متحدہ عرب امارات خلیجی عرب ممالک میں پہلا ملک ہے جس نے اپنا خلائی مشن میریخ روانہ کیا۔

یو اے ای کی جانب سے بھیجے گئے خلائی جہاز پر 200 ملین امریکی ڈالر خرچ ہوئے جبکہ خلائی جہاز 200دن کے بعد مریخ کے مدار میں پہنچے گا۔

Moments that make history… The Emirates Mars Mission team participates in the first Arabic countdown from Japan… The countdown that ushers a new era for Arab space exploration. #HopeMarsMission #HopeProbe pic.twitter.com/PaKk75e5F9

