دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل اور ایپل ایپلکیشن نے فلسطین کے نقشوں کو حذف کردیا۔

روسی کمپنی”اینڈ ایکس کام” نے دعویٰ کیا ہےکہ سرچ انجن “گوگل” اور “ایپل” نے اپنے منظور شدہ نقشوں سے “اسٹیٹ آف فلسطین” کا نام حذف کردیا ہے۔

کمپنی کا کہنا ہے کہ ریاست فلسطین کو تلاش کرنے پر گوگل پڑوسی ممالک کو دکھاتا ہے۔

روسی سرچ انجن “اینڈ ایکس کام” نے بتایا کہ وہ واحد ادارہ ہے جو خفیہ معلومات بتا سکتا ہے۔

BREAKING: #Palestine has now been removed from all western maps, including Apple maps & Google maps.

The only company who has kept it is #Russia’s @yandexcom internet giant.

— AS-Source News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) July 16, 2020