وزیراعلیٰ پنجاب کی تبدیلی سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں، وزیراطلاعات

وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو عہدے سے ہٹانے کے متعلق خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں ۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اظہار خیال کرتے ہوئےسینیٹر شبلی فراز نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جارہے، ان کی کی تبدیلی سے متعلق خبریں بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔

Chief Minister Punjab, Usman Buzdar is going nowhere. All speculations regarding his departure are Mala fide and baseless

— Senator Shibli Faraz (@shiblifaraz) July 16, 2020