لاہور سے کراچی کا فضائی سفر روڈ اور ٹرین سے سستا ہوگیا، نجی ائیر لائن سیرین ائیر نے ملک کے 2 بڑے شہروں کے درمیان پرواز کا کرایہ صرف 6 ہزار 799 روپے مقرر کر دیا۔

پاکستان میں اندرون ملک فضائی سفر کے کرایوں میں حیران کن کمی پر غیر ملکی میڈیا بھی حیران ہے، جہاں اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک میں ائیرلائن مشکلات کا شکار ہیں اور کرایوں میں بھی اضافے کا رجحان دیکھنے میں آرہا ہے، وہیں پاکستان میں بالکل مختلف ٹرینڈ دیکھا جارہا ہے۔

What a time to be alive.

Lahore ➡️ Karachi

By air ✈️ = Rs 6800

By rail 🚆 = Rs 6600

By road 🚘 = Rs 9900 pic.twitter.com/6CZc6wcwAi

— Dawar (@theLahorewala) July 11, 2020