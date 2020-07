کینسر میں مبتلا 15سالہ بچے  کی آرمی چیف سے ملاقات

آرمی چیف نے کینسر میں مبتلا 15سالہ بچے علی رضا سے ملاقات کی، ملاقات کا اہتمام کورہیڈ کوارٹر میں کیا گیا۔

پاک فوج کی ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی چیف نے وڈیو لنک کے ذریعے علی رضا سے ملاقات کی،علی رضا نے پاک فوج میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا،آرمی چیف نے علی رضا کے جذبے کو سراہا، علی رضا کو آرمی چیف نے الضرار ٹینک کا ماڈل پیش کیا۔

#COAS interacted with 15 yrs old child, Ali Raza, fighting cancer 4 last one yr. Ali expressed desire to meet COAS & join Pak Army. Interaction was arranged @ Corps HQ Karachi via video link. COAS appreciated his passion, inquired about his wellbeing & prayed for his recovery. pic.twitter.com/dtUnjlwoYT

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) July 14, 2020