پاکستان اپنی اسمارٹ بال بنائے گا

وفاقی وزیر فواد چوہدری نے سائنس وٹیکنالوجی کے بعد کرکٹ میدان میں قدم رکھ لیا ۔

وفاقی وزیربرائے سائنس وٹیکنالوجی فواد چوہدری نے ٹوئٹر پر کوکابورا کی جانب سے تیارکی جانے والی اسمارٹ بال کی ویڈیو شئیر کرتے ہوئے لکھا کہ سیالکوٹ والوں آؤ یہ کام کردکھائیں، میرے خیال میں اس گیند کی تیاری میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان اپنی اسمارٹ کرکٹ بال تیارکرے گا۔

Sialkot walas lets do that shouldn’t be a problem … lets do a joint project with Technology Universities and create own smart cricket ball… https://t.co/SG5QK0wlaE

