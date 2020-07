علی زیدی نے عزیر بلوچ کے پیپلزپارٹی سے تعلقات پر مبنی ویڈیو جاری کردی

وفاقی وزیر بحری علی زیدی نے حبیب جان کے عزیر بلوچ اور پاکستان پیپلزپارٹی سے تعلقات پر مبنی ویڈیو ٹویٹ کردی۔

ٹوئٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے وفاقی وزیر علی زیدی نے لکھا کہ جرم اور سیاست ایک دوسرے کےساتھ چل پڑے ہیں، آصف علی زرداری اور ان کے حواری حبیب جان کے ذریعے بےنقاب ہوگئے۔

ویڈیو میں حبیب جان بلوچ کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیراعلیٰ سندھ قائم علی شاہ، شرمیلا فاروقی اور فریال تالپور عزیز بلوچ کے پاس گئے، آصف علی زرداری سے عزیر بلوچ کی ملاقات ہوئی تھی۔

حبیب جان بلوچ نے کہا کہ حکومت جب خطرے میں آئی تو عزیر بلوچ سے تعلقات ختم ہوئے، ایک گروپ کراچی میں آئی جی سندھ تک کا تبادلہ کرتا تھا، آصف زرداری کی خواہش تھی اویس مظفر لیاری سے الیکشن لڑیں۔

انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ رحمان ملک کی صورت عزیر بلوچ کے دروازے پر رہتی تھی، اویس مظفر کے آنے سے جھگڑے کی بنیاد شروع ہوئی۔

Crime & politics have gone hand in hand.

Mafia Don Asif Zardari & his henchman Qadir Patel exposed yet again by Habib Jan who was once, in the middle of it all. https://t.co/JAT4CqxZjh pic.twitter.com/U2sLdDRIVJ

