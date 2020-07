لاہور: دورہ انگلینڈ پر پہنچی قومی کرکٹ ٹیم کے بغیر اسپانسر کے ٹریننگ سیشن میں مصروف ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کا سابقہ اسپانسر سے معاہدے کی معیاد ختم ہوگئی ہے جس کے بعد دورہ انگلینڈ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم ٹریننگ سیشن میں بغیر اسپانسر کے پریکٹس میں مصروف ہے۔

We’re delighted that the @SAFoundationN logo will be featured on the Pakistan playing kits, since we are charity partners to @TheRealPCB. Thanking #WasimKhan & the PCB for their continued support & wishing our boys all the very best with the tour #HopeNotOut https://t.co/v8fvodh0iN

