اسلام آباد: چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ کوہالہ پاوراورآزاد پتن پاور سے 8 ہزار روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔

وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ سے ملاقات کی، ملاقات میں کوہالہ پاوراورآزاد پتن پاور منصوبوں پر کام شروع کرنے سے متعلق بات چیت ہوئی اور منصوبوں پر جلد از جلد کام شروع کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

PM AJK & CEOs of China Three Gorges & China Gezhouba visited separately to thank CPEC Authority for helping realise Kohala Power&Azad Pattan power Projects & further coord for their execution.$4 Bn Investment,1800 MW cheaper Hydel power with 8000 jobs. #cpec #CPECMakingProgress pic.twitter.com/EoOz0XqfPu

— Asim Saleem Bajwa (@AsimSBajwa) July 10, 2020