استنبول: ترک میڈیا اور حکومت کا کہنا ہے کہ 1935ء میں کمال اتاترک کابینہ کے’آیا صوفیا’ کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ منسوخ دیا گیا ہے جبکہ اسے دوبارہ مسجد میں تبدیل کردیا ہے۔

ترک کونسل اسٹیٹ کے نمائندے نعمان کرتولمس نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ‘ترکی کی قومی خودمختاری کا معاملہ اور آیا صوفیہ کی حیثیت کے بارے میں فیصلہ کرنے کا واحد اختیار صرف ترکی کا ہے،ہمیں اپنے معاملات میں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے’۔

The sole decision-making authority about the status of Hagia Sophia, a matter of Turkey’s national sovereignty, is only belong to Turkey.

We do not need anyone’s call or recommendation on our own affairs.

