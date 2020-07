پشاور زلمی کے اونر جاوید آفریدی نے ترک ڈرامہ سیریل “ارطغرل غازی ” کےہیرو انجن التان کے بعد ایک اور مقبول کردار حلیمہ سلطان کو بھی ٹیم کا حصہ بنائے جانے پر رائے طلب کرلی۔

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی مقبول ترین فرنچائز پشاور زلمی اپنے جوش وخروش اور بڑے ناموں کی شمولیت کے باعث شائقین میں خاصی مقبول ہے ، ایسے میں زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے حال ہی میں پاکستان میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑنے والے ترکش ڈرامے”ارطغرل غازی ” ہیرو انجن التان کو ٹیم کا برانڈ ایمبیسڈر بنانے سے متعلق رائے مانگی تھی جس پر صارفین نے انہیں ساتھ میں ترک اداکارہ “حلیمہ سلطان” یعنی ایسرابالجیک کو بھی ٹیم کا حصہ بنائے جانے کا مطالبہ کیا تھا ۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ انجن التان اور ایسرا بالجیک ڈرامے کے مداحوں سے ملنے والی محبت کے باعث پہلے ہی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہارکرچکے ہیں۔

WHAT IF #ErtugrulGhazi JOIN PESHAWAR ZALMI AS A BRAND AMBASADOR ❓

جاوید آفریدی کی ان ٹوئٹس کے بعد صارفین دلچسپ ردعمل کا اظہار کررہے ہیں جبکہ زیادہ تر صارف دونوں کو زلمی کا برانڈ ایمبیسڈر دیکھنا چاہتے ہیں۔

قبل ازیں پشاور زلمی کیلئے گلوکارہ گل پانڑہ، اداکاہ ماہرہ خان، حمزہ علی عباسی، ثناء جاوید سمیت کئی معروف شخصیت زلمی کے برانڈ ایمبیسڈر رہ چکے ہیں ۔

WHAT IF WE OFFER TO #HalimeSultan AS WELL ❓ https://t.co/DpT0KzNcQv

— Javed Afridi (@JAfridi10) July 3, 2020