وزیر خارجہ بھی کورونا کا شکار ہوگئے

اسلام آباد: وزیرخارجہ شاہ محمودقریشی بھی کورونا وائرس کا شکار ہوگئے ۔

شاہ محمود قریشی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے اپنےکوروناٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی ہے۔

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers.

— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) July 3, 2020