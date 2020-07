پاکستان میں چینی فوج موجود نہیں: ترجمان پاک فوج نے تردید کردی

راولپنڈی: پاکستان نے بھارت کی جانب سے کیے گئے دعوے اور جھوٹی خبروں کی تردید کردی۔

ڈائریکٹر جنرل شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے اپنے ٹوئٹر بیان میں کہا کہ گلگت بلتستان میں ایل او سی پر پاک فوج کی اضافی تعیناتی کی بھارتی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ چین کی جانب سے اسکردو ایئربیس استعمال کا بھارتی دعویٰ غیر ذمے دارانہ اور حقیقت سےعاری ہے۔

آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایسی کوئی نقل و حرکت ہوئی نہ افواج کی تعداد بڑھائی گئی ہے۔ پاکستان میں چینی فوج کی موجودگی کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔

…No such movement or induction of additional forces has taken place. We also vehemently deny presence of Chinese troops in Pakistan. (2/2)

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) July 2, 2020