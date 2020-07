واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکا میں متعدد مجسموں اور یادگاروں کو نقصان پہنچانے والی تخریب کار کارروائیوں میں ملوث عناصر کو خبردار کیا ہے کہ ان کیخلاف سخت کارروائی سخت کارروائی کی جائے گی ۔

امریکی صدر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ” مین ہٹن میں واقع جارج واشنگٹن کے یادگاری مجسمے پر رنگ پھینکے اور اس کی توڑپھوڑ کرنے والوں کا تعاقب جاری ہے، ایسے تخریب کار عناصر کومعاف نہیں کیا جائے گا، ہمارے پاس ان کی کارروائیوں کی پوری ریکارڈنگ موجود ہے”۔

Father of our country. These leftist vandals hate America. https://t.co/ow2NR33rzw

— Ted Cruz (@tedcruz) June 30, 2020