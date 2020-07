لاہور: دورہ انگلینڈ کے لیےقومی ٹیم کے 6 رکنی کھلاڑیوں کا دوسرا گروپ 3 جولائی کو پی آئی اے سے مانچسٹر روانہ ہوگا۔

دورہ انگلینڈ کیلئے 3 جولائی کو پاکستان انٹرنیشنل ائیر لائن( پی آئی اے) کے ذریعے جانے والے کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں۔

قومی کھلاڑی مانچسٹر پہنچنے کے بعد کھلاڑی بذریعہ بس وورسٹر روانہ ہوجائیں گے ، جہاں ای سی بی ٹیسٹنگ پروگرام کے زیراہتمام کوویڈ19 ٹیسٹنگ میں منفی رزلٹ دینے پر انہیں اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ شامل کرلیا جائے گا۔

Six more Pakistani players will leave for Manchester on July 3#PAKvENG #Cricket #COVID19

