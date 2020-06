قومی کرکٹ ٹیم کے 20 رکنی اسکواڈ کا انگلینڈ میں کوویڈ 19 ٹیسٹنگ کا عمل مکمل ہوگیا۔

انگلینڈ ٹور سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کے 20 رکنی اسکواڈ، 12رکنی ٹیم آفیشلزسمیت باؤلنگ کوچ وقار یونس کا کوویڈ 19 ٹیسٹنگ مکمل کرلی گئی ہے۔

ECB medical panel has completed Pakistan team's Covid-19 tests, upon arrival in England.#PAKvENG #Cricket #COVID19 #Coronavirus

P.C: @TheRealPCB pic.twitter.com/2NQrs6DgFJ

— Cric Mindz (@CricMindz) June 29, 2020